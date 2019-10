Stand: 18.10.2019 15:28 Uhr

Regen füllt Talsperren - trotzdem noch Bedarf

Nach den Niederschlägen der vergangenen Tage füllen sich die Talsperren im Harz langsam wieder. Die Wassermenge in den sechs großen Stauseen habe sich zuletzt stündlich um gut 30.000 Kubikmeter erhöht, so die Harzwasserwerke. Durchschnittlich seien die Seen am Freitagmorgen zu 48 Prozent gefüllt gewesen.

Der Klimawandel macht den Betreibern der Talsperren im Harz Probleme. Ein von der EU und Niedersachsen gefördertes Forschungsprojekt soll nun klären, wie sie angepasst werden können.

Vergleichswert deutlich höher

Der Negativtrend der zuvor sehr trockenen Monate sei gestoppt, sagte ein Sprecher der Harzwasserwerke. Normalerweise befände sich aber um diese Jahreszeit deutlich mehr Wasser in den Talsperren. Das langjährige Mittel für Mitte Oktober liege bei einem Stauinhalt von 62 Prozent, so der Sprecher. Die Lage sei aber längst nicht so angespannt wie im Jahr 2018. Insgesamt haben die Talsperren im Westharz, aus denen ein Großteil der Niedersachsen das Trinkwasser bezieht, eine Kapazität von 183 Millionen Kubikmetern.

Landwirte freuen sich über Regen

Auch die Landwirte freuen sich über die Niederschläge. Der "Wasser-Akku" der Böden sei völlig entleert gewesen, sagte der Vizepräsident des Bauernverbands, Ulrich Löhr. Um die enormen Defizite der vergangenen zwei Jahre auszugleichen, seien allerdings noch weitere Niederschläge nötig.

