Recycling von E-Auto-Batterien: In Wendeburg umweltfreundlicher Stand: 06.04.2023 16:26 Uhr Batterien für Elektroautos seien gefährlicher, unbrauchbarer Sondermüll, heißt es oft. Für die Firma Duesenfeld aus Wendeburg, die gemeinsam mit der TU Braunschweig forschte, sind die ausrangierten Akkus eine wahre Schatzgrube - Quelle für schwarze Masse.

von Sabine Hausherr

"Wir holen bis zu 92 Prozent wieder raus aus den Batterien", sagt Projektleiter Julius Schumacher. Die schwarze Masse - das sind wertvolle Materialien wie Grafit, Mangan, Lithium, Nickel und Kobalt - lässt sich auf dem Weltmarkt gerade gut verkaufen. "Für eine Tonne schwarze Masse bekommen wir einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich", sagt er, während er ein kleines Gläschen mit dem schwarzen Pulver in der Hand hält. Der Preis sei abhängig vom Materialgehalt und den Preisen der Rohstoffbörsen. Das Geld steckt die Firma auch in ihre weitere Forschung. So will das Unternehmen langfristig die schwarze Masse mit Partnern in die Bestandteile hydrometallurgisch trennen können. Noch werden die Lithium-Ionen-Batterien in einer Pilotanlage zerlegt.

Mit Reststrom aus Batterien werden Maschinen betrieben

Anders als andere Recycling-Unternehmen schmilzt Düsenfeld die Akkus von Elektroautos nicht bei hohen Temperaturen ein, sondern schreddert sie. Das spart Energie. Davor aber müssen sie tiefenentladen werden, andernfalls würden sie beim Schreddern explodieren. "Den Strom, den wir aus den Batterien noch rausholen, nutzen wir, um unsere Anlagen zu betreiben", erklärt Schumacher. "Etwa 50 Prozent unseres Energieverbrauchs können wir damit decken." Die alten Batterien bekommen sie von allen großen deutschen Autoherstellern.

Weniger Energie, keine Abgasreinigung

Der Schredder verwandelt die Batteriemodule anschließend in eine klebrige Masse aus flüssigem Elektrolyt sowie Kunststoff- und Metallsplittern. Dieses Gemisch wird danach bei Unterdruck und weniger als 80 Grad Celsius getrocknet. "Das hat gleich mehrere Vorteile", erklärt Projektleiter Schumacher. "Zum einen brauchen wir deutlich weniger Energie und zum zweiten entstehen weder giftige Gase noch treten gefährliche Fluorwasserstoffe aus." Dadurch entfalle auch die aufwendige Abgasreinigung. Außerdem könne mit dieser Methode auch das Lösungsmittel und das Elektrolyt, also das Leitsalz, zurückgewonnen werden.

Weitere Informationen E-Auto: Kaufen, Laden, Sicherheit - Wie ist die Lage? Elektromobilität in Niedersachsen: Was klappt bei den E-Autos, was noch nicht? Der NDR in Niedersachsen fragt nach. (05.04.2023) mehr

Lizenzen werden an andere Firmen verkauft

In einer großen Siebanlage werden dann die einzelnen Materialien noch voneinander getrennt: Kunststofffolien, Aluminium, Kupfer, Kunststoffe und die schwarze Masse rieseln in verschiedene Behälter. Das Unternehmen um Projektleiter Schumacher hofft, dass das von ihnen entwickelte Verfahren künftig zum Standard für das Recyclen von E-Auto-Batterien wird. Denn die Wendeburger sind kein Recycler im klassischen Sinne. Vielmehr erprobt das Unternehmen Verfahren, auf die es Patente anmeldet. Lizenzen für diese Patente werden dann an andere Recyclingfirmen weiterverkauft.

Videos 4 Min E-Autos: Was taugen die Batterien von Gebrauchtwagen? (05.04.2023) Beim E-Auto entscheidet die Leistungsfähigkeit der Batterie über die Reichweite. Es gibt verschiedene Testmöglichkeiten. 4 Min

Unternehmen forscht mit TU Braunschweig

Das Unternehmen gibt es seit 2017, jahrelange Forschungen in Kooperation mit der TU Braunschweig gingen der ersten Recycling-Anlage voraus. Zurzeit werden auf der Pilotanlage 3.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien pro Jahr recycelt. Mittlerweile hat das Unternehmen 50 Mitarbeiter, darunter Mechaniker, Schlosser, Logistiker, Elektriker und Ingenieure. Und Duesenfeld will weiter expandieren: "Der Markt ist enorm groß", ist sich Projektleiter Schumacher sicher.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 06.04.2023 | 19:30 Uhr