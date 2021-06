Stand: 11.06.2021 08:42 Uhr Reaktion auf Corona-Verstöße: Verweilverbot in Helmstedt

In Helmstedt darf man sich freitags und sonnabends in der Nacht in bestimmten Teilen der Innenstadt nicht mehr länger aufhalten. Das hat der Landkreis gemeinsam mit der Stadt und der Polizei entschieden. Grund dafür sind Ausschreitungen und Verstöße gegen Corona-Regeln und Ruhestörungen am vergangenen Wochenende. 50 Partygänger hatten lautstark gefeiert und waren gegen Polizisten vorgegangen. Das Verweilverbot gilt freitags und sonnabends zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens.

Weitere Informationen Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Niedersachsen Fußballtraining, Treffen im Café, Hochzeitsfeiern oder Discobesuch - was muss ich wo beachten? Die Regeln im Überblick. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.06.2021 | 13:30 Uhr