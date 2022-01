Stand: 20.01.2022 09:59 Uhr Razzia gegen Trickbetrüger im Raum Braunschweig

Die Polizei ist am Mittwoch gegen eine Gruppe mutmaßlicher Trickbetrüger vorgegangen. Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Objekte in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg. Sie stellten Beweismaterial, Datenträger und Bargeld sicher. Ein Tatverdächtiger kam in Haft. Die Betrüger sollen sich gegenüber älteren Menschen am Telefon als Bankmitarbeitende ausgegeben haben. Laut Polizei wurden die Opfer unter anderem dazu gebracht, den Kriminellen Bargeld zu überweisen oder es an eine genannte Anschrift zu versenden, wo es aus präparierten Briefkästen entnommen wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.01.2022 | 09:30 Uhr