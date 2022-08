Stand: 28.08.2022 14:45 Uhr Rauchalarm im Badeland: Schwimmbad in Wolfsburg evakuiert

Polizei und Feuerwehr sind am Sonnabend ins Badeland im Allerpark in Wolfsburg gerufen worden. Dort hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war die Anlage bereits fast komplett geräumt worden, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die noch verbliebenen Personen verließen das Badeland und die Feuerwehr machte sich auf die Suche nach dem möglichen Brandherd. Nach ersten Erkenntnissen lag die Ursache in einer mit Holz beheizten Sauna im Außenbereich: Der von der Sauna aufsteigende Rauch wurde laut Polizei durch starken Wind Richtung Hauptgebäude geweht. Dort gelangte er durch eine Deckenluke ins Innere und löste den Rauchmelder aus. Die Besucherinnen und Besucher konnten anschließend ins Bad zurückkehren, verletzt wurde niemand.

