Stand: 06.05.2025 10:18 Uhr Rauch im elften Stock - Brand in Hochhaus in Göttingen

In der Nacht zu Sonntag ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Hochhaus in Göttingen gerufen worden. Nach Angaben der Feuerwehr drang Rauch aus dem elften Stockwerk des Gebäudes, als die Rettungskräfte eintrafen. Ursache war offenbar brennender Unrat und Sperrmüll in einem Aufzugs-Vorraum. Mehrere Menschen wurden aus dem Gebäude ins Freie gebracht. Eine Person kam ins Krankenhaus, weil sie mutmaßlich zu viel Rauch eingeatmet hatte. Das Hochhaus in Göttingen wurde den Angaben zufolge gelüftet, danach konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Zur Ursache für den Brand solle nun die Polizei ermitteln, hieß es.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2025 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr Göttingen