Stand: 12.12.2022 11:17 Uhr Raubüberfall auf Supermarkt in Braunschweig- Zeugen gesucht

Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Männer hatten am Samstagabend den Markt in der Bergfeldstraße betreten und die Kassiererin mit einer Pistole bedroht. Die Täter entnahmen Geld aus der Kasse und flüchteten. Weder die Kassiererin noch die anderen Kunden wurden verletzt. Zur Höhe der entwendeten Bargeldsumme können noch keine Angaben gemacht werden. Die Männer waren etwa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Sie sprachen hochdeutsch und trugen Jeanshosen. Weitere Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 entgegen.

