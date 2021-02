Stand: 08.02.2021 15:35 Uhr Raubüberfall auf Braunschweiger Wettbüro: Zeugen gesucht

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen. Wie ein Sprecher mitteilte, war am Freitagabend ein unbekannter Mann in das Geschäft eingedrungen. Er zwang einen Mitarbeiter, Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchtete er mit mehreren Tausend Euro Beute. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.02.2021 | 15:00 Uhr