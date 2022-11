Stand: 23.11.2022 13:01 Uhr Raubüberfall: Staatsanwaltschaft fordert hohe Haftstrafe

Wegen eines brutalen Raubüberfalls auf einen Rentner in Göttingen soll ein Mann elf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat die Staatsanwaltschaft Göttingen in ihrem Plädoyer vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen gefordert. Dort muss sich seit August der 41-Jährige verantworten. Er soll 2018 zusammen mit einem unbekannten Mittäter einen 87-jährigen Rentner in dessen Wohnung überfallen und ausgeraubt haben. Bei dem Überfall war der Senior so schwer verletzt worden, dass er zehn Tage später im Krankenhaus starb. Die Verteidiger des Angeklagten hatten auf Freispruch plädiert, das Urteil wird in der kommenden Woche erwartet.

