Stand: 19.12.2022 14:29 Uhr Raubüberfall – Fünf Jugendliche in Untersuchungshaft

In der Nacht zu Samstag wurden ein 19- ein 20-Jähriger in der Braunschweiger Innenstadt ausgeraubt. Insgesamt fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren bedrohten die beiden Männer mit einem Messer. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefonen. Der 19-Jährige wurde zudem gezwungen, Geld von einem nahe gelegenen Geldautomaten abzuheben. Als dieses misslang, wurde ihm das Handy abgenommen. Der 20-Jährige wurde zeitgleich mit Schlägen gezwungen, sein Handy zu entsperren. Als eine dritte Person dazu kam, flüchteten die Täter. Die Opfer liefen zu einem Streifenwagen. Die Beamten lösten eine Fahndung aus und konnten alle fünf Täter stellen. Die Jugendlichen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft für alle Tatverdächtigen an.

