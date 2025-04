Stand: 01.04.2025 15:57 Uhr Raubgut aus NS-Zeit: Herzog August Bibliothek gibt Buch zurück

Ein während der NS-Zeit geraubtes Buch hat die Wolfenbütteler Herzog August Bibliothek am Dienstag an die jüdischen Erben zurückgegeben. Der Band "Studien über Goethe" hatte laut Bibliothek einst dem Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Braunschweig, Benjamin Jaakov Mielziner, gehört. Der 1926 verstorbene Mielziner sei ein Kenner der deutschen Klassik und Goethes gewesen, hieß es von der Herzog August Bibliothek. Das Buch stammt demnach aus der Sammlung des Literaturwissenschaftlers Hans Pyritz, die unter Verdacht stehe, mögliches NS-Raubgut zu enthalten. Die Bibliothek überprüft aktuell in einem Projekt ihre Bestände auf solches Raubgut - schon zuvor hatte sie Bücher zurückgegeben. Der Band "Studien über Goethe" bleibt in Wolfenbüttel: Mielziners Erben haben es der Herzog August Bibliothek nach eigenen Angaben geschenkt.

Weitere Informationen Herzog August Bibliothek gibt weiteres NS-Raubgut zurück Die Bibliothek forscht seit Jahren zur Herkunft von Büchern des Bestandes. Mehrere Bücher wurden bereits zurückgegeben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit