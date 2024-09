Stand: 02.09.2024 09:57 Uhr Rattenproblem in Braunschweig: Stadt appelliert an Bürger

Die Stadt Braunschweig kämpft mit einem Rattenproblem. Auf dem Amalienplatz gebe es einen erheblichen Rattenbefall, sagt ein Stadtsprecher. Ein regionales Schädlingsbekämpfungs-Unternehmen werde daher ab kommender Woche im Auftrag des Gesundheitsamtes Maßnahmen ergreifen, so der Sprecher weiter. Die Rattenplage werde durch unsachgemäß entsorgte Lebensmittelreste und illegale Vogelfütterung gefördert. Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, Lebensmittel ordnungsgemäß zu entsorgen. Um zu verhindern, dass die Ratten verstreutes Vogelfutter fressen, startet das Gesundheitsamt zudem eine Plakataktion, die auf das Fütterungsverbot von Tauben aufmerksam macht. Für die Bekämpfung der Ratten werden EU-zugelassene Giftstoffe in gesicherten Köderboxen ausgelegt. Hunde und Katzen sollten ferngehalten werden, so die Stadt.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

