Stand: 15.01.2024 11:17 Uhr Rassistischer Angriff gegen 32-Jährigen: Zwei Männer festgenommen

Unbekannte haben in Braunschweig einen 32-jährigen Liberianer auf dem Bohlweg in der Innenstadt angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Zuvor war er laut Polizei von sechs Männern rassistisch beleidigt worden. Die Tat ereignete sich am Samstagabend gegen 21.30 Uhr. Der 32-jährige floh den Angaben zufolge zunächst, wurde von der Gruppe aber eingeholt. Um sich zu schützen, habe der Liberianer eine Flasche und eine Holzlatte aufgehoben und vor sich gehalten. Ein Angreifer habe den Mann aber von hinten gepackt und gewürgt, berichtet die Polizei. Ein anderer soll versucht haben, dem Opfer ein Kunstoffschild mit Holzrahmen auf den Kopf zu schlagen. Eintreffende Polizisten nahmen zwei 25 und 28 Jahre alte Tatverdächtige fest. Laut Polizei waren sie alkoholisiert. Der Staatsschutz ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.01.2024 | 13:30 Uhr