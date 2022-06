Stand: 13.06.2022 13:20 Uhr Raser auf Motorrädern: 140 Verstöße an einem Tag

Die Polizei Goslar hat am Sonntag bei Kontrollen von Motorradfahrern 140 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Dazu stellten sie Blitzer auf, und Beamte in Streifenwagen klärten Motorradfahrer über die Risiken auf. Ziel solcher Kontrollen sei es, die Zahl der Unfälle mit Motorradfahrern zu senken, teilte die Polizei am Montag mit. In den vergangenen Wochen hätten sich Unfälle mit Motorradfahrern gehäuft, teils mit schweren Verletzungen. Die häufigste Ursache für schwere Motorradunfälle sei zu schnelles Fahren. Elf der 140 Raser erwartet ein Fahrverbot. Zudem seien 17 verbotene Überholmanöver festgestellt worden.

