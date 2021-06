Stand: 17.06.2021 07:49 Uhr Ranking: Göttingen ist deutsche Stadt mit sauberster Luft

Die Stadt Göttingen hat bundesweit die beste Luftqualität. Das geht aus einer neuen Rangliste der EU-Umweltagentur EEA hervor, die die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde am Donnerstag veröffentlichte. Maßstab waren die Werte für Feinstaub. Demnach ist Göttingen Spitzenreiter unter allen 52 gelisteten Städten in Deutschland. Die Umweltagentur hat mehr als 320 Städte in Europa untersucht. Die sauberste Luft haben das schwedische Umeå sowie Tampere in Finnland. Göttingen belegt Platz 29, dahinter liegen Freiburg auf Rang 45, Darmstadt auf Rang 54 und Lübeck auf Rang 50. Hannover belegt den 56. Platz.

