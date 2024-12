Stand: 01.12.2024 15:30 Uhr Randalierer schlägt Bahn-Mitarbeiter und Polizisten

Am Bahnhof von Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) haben Polizeibeamte einen gewalttätigen Randalierer in Gewahrsam genommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Er soll einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn geschlagen haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Passanten den Mann bereits am Boden fixiert. Gegen die Polizisten wehrte sich der Mann dann tatkräftig: Er versuchte den Angaben zufolge, die Beamten zu treten und zu beißen. Schließlich habe er einem Polizisten einen Kopfstoß versetzt. Der Beamte blieb unverletzt. Der Randalierer war laut Polizei alkoholisiert und wurde in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei weiter mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagnachmittag.

