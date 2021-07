Stand: 31.07.2021 11:16 Uhr Randalierer beschädigen in Einbeck Wahlplakate

Am späten Freitagabend haben Unbekannte Wahlplakate in Einbeck beschädigt. Zeugen beobachteten gegen 23.20 Uhr, wie drei Personen die Plakate von Straßenlaternen abrissen und in einer Bushaltestelle liegen ließen. Zwei Plakate wurden beschädigt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer (05561) 94 97 80 zu melden.

