"Rainbow Family" im Harz: Hippies wollen vorerst bleiben Stand: 20.08.2024 13:22 Uhr Hunderte Hippies zelebrieren im Harz noch immer ein "Rainbow Gathering" - trotz des Verbots der Behörden. In der Nacht waren Polizisten im Großeinsatz, um ein Ritualfeuer zu unterbinden.

Auch am Mittag hielten sich noch 1.000 Teilnehmer des Camps in dem Waldgebiet zwischen Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld auf. Aus Kreisen der Teilnehmer war zu hören, dass alles friedlich bleiben sollte. Man wolle die Polizei nicht behindern. Bei dem Einsatz in der Nacht habe man der Polizei viel Liebe gezeigt und den Beamten Liebeslieder vorgesungen. Die Polizei sei davon sehr überrascht gewesen.

"Rainbow Gathering" soll bis 3. September gehen

Heute um Mitternacht läuft ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot für das Landschaftsschutzgebietes zwischen Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld aus. Nach Informationen des NDR Niedersachsen steht aber im Raum, dass das Verbot verlängert werden könnte. Das Verbot hatten die Landkreise Göttingen und Goslar in der vergangenen Woche per Allgemeinverfügung verhängt. Einige Mitglieder der "Rainbow Family" hatten das illegale Zeltlager daraufhin verlassen, andere blieben. Vor allem am Wochenende seien wieder viele Menschen neu hinzugekommen, sagte ein Teilnehmer der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Denn das Treffen geht eigentlich bis zum 3. September. Die Vollmondnacht sei nur der Höhepunkt, nicht das Ende gewesen, sagte ein Teilnehmer.

Polizeieinsatz am Morgen friedlich beendet

In der Nacht hatten die Beamten ein großes Lagerfeuer verhindert, das die Teilnehmenden des Hippie-Camps bei Vollmond entzünden wollten. Nach Angaben eines Teilnehmers hatte das Feuer auf einem großen Platz ohne Bäume stattfinden sollen. Feuer seien in dem Landschaftsschutzgebiet jedoch generell verboten, heißt es in einer Mitteilung der Landkreise Goslar und Göttingen. Die Gefahr eines Flächen- und Waldbrandes sei trotz des Regens der vergangenen Tage real, sagte Marlies Dornieden, Dezernentin für Sicherheit und Ordnung in der Göttinger Kreisverwaltung.

Journalisten kritisieren eingeschränkte Berichterstattung

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) in Niedersachsen kritisiert, dass die Berichterstattung bei dem Einsatz im "Hippie Camp" eingeschränkt worden sei. Das von den Behörden verhängte Betretungsverbot gilt demnach auch für Journalisten. "Bei allem Verständnis für Sicherheit und Naturschutz darf die Berichterstattung bei polizeilichen Maßnahmen nicht komplett unterbunden werden", betont Landesgeschäftsführerin Christiane Eickmann. Dass einzelne Kollegen des Ortes verwiesen und Presseausweise zwischenzeitlich einbehalten würden, sei nicht hinzunehmen. "Wenn dann auch noch ein eigens vom Landkreis beauftragter Fotograf Bilder zur Verfügung stellt, ist die Pressefreiheit nicht mehr gegeben", kritisiert Eickmann. Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, dass Medienvertreter unabhängig fotografieren und berichten dürfen.

Fahrzeuge werden abgeschleppt, Zelte entfernt

In dem Camp ließen die Behörden auch am Montag wieder wildgeparkte Fahrzeuge abschleppen. Im Ernstfall könnten diese Feuerwehr und Einsatzkräfte blockieren, heißt es von den Landkreisen. Außerdem würden die von den Camp-Teilnehmenden aufgestellten Zelte entfernt. "Das Zelten im Landschaftsschutzgebiet ist strengstens untersagt", sagte der Goslarer Landrat Alexander Saipa (SPD). Das gelte für alle - und somit auch für die Anhänger der "Rainbow Family". "Was dort seit über einer Woche aufgeführt wird, verstößt schlicht gegen geltendes Recht", so Saipa. Tagelang sei versucht worden, mit den Teilnehmenden alternative, legale Ausweichorte zu suchen.

"Rainbow Family" zog von Malliehagental in den Harz

Das Zeltlager im Harz ist bereits das zweite, das die Hippies und Alternativen im August in Niedersachsen aufgeschlagen haben. Zunächst wollten rund 2.000 Personen ein "Rainbow Gathering" auf einer Wiese im Malliehagental bei Uslar (Landkreis Northeim) zelebrieren. Doch auch dort lag keine Genehmigung für das Zeltlager vor. Die Stadt Uslar erließ eine Allgemeinverfügung, die die Wiese in Malliehagental zwischen dem 14. und dem 20. August zur Sperrzone erklärte, woraufhin ein Teil der Gruppe in das Landschaftsschutzgebiet zwischen den Hahnebalzer Teichen zog. Zeitweise hatten sich dort nach Teilnehmer-Angaben rund 1.500 Menschen aufgehalten. Eigenen Angaben zufolge sind die Camp-Teilnehmenden sehr naturverbunden und wollen jeglichen Müll nach dem Zusammentreffen wegräumen.

