Stand: 05.04.2022 08:11 Uhr Räuberische Erpressung: 24-Jähriger ab heute vor Gericht

Ein 24 Jahre alter Mann muss sich seit heute vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem räuberische Erpressung vor. Er soll Ende Juli 2021 mit einem Komplizen einen Mann in dessen Wohnung in Wolfsburg überfallen haben. Der 24-Jährige habe sich mit einer echt aussehenden Pistole Zugang zu der Wohnung verschafft haben. Die mutmaßlichen Täter sollen 40.000 Euro, eine rund 10.000 Euro teure Uhr sowie das Auto des Opfers gefordert haben. Die Räuber drohten, der Familie des Mannes Gewalt anzutun. Der mutmaßliche Komplize ist in einem anderen Verfahren angeklagt. Es sind zunächst drei Verhandlungstage angesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.04.2022 | 08:30 Uhr