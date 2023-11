Stand: 23.11.2023 13:49 Uhr Radmuttern an Sattelzugmaschine gelöst - Polizei sucht Zeugen

In Gifhorn haben offenbar Unbekannte an dem Vorderrad einer Sattelzugmaschine Radmuttern gelöst. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Der 31-jähriger Mitarbeiter eines Transportunternehmens bemerkte am Mittwoch während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einer Kontrolle stellte er mehrere, nur noch handfest angezogene Radmuttern am rechten Vorderreifen fest. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat zwischen Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, und der Nacht zu Mittwoch, 3.15 Uhr, im kleinen Industriegebiet an der Straße Im Freitagsmoor in Gifhorn. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05371) 98 00 entgegen.

