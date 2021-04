Stand: 15.04.2021 12:44 Uhr Radioaktives Edelgas aus Labor in Braunschweig ausgetreten

Aus einem Labor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) ist ein radioaktives Edelgas entwichen. 26 Mikrogramm Krypton-85 seien über den Schornstein in die Atmosphäre gelangt, teilte die PTB mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen würden keine schädlichen Auswirkungen erwartet. Mitarbeitende im betreffenden Labor seien nicht verletzt worden. Wie es zu dem Leck kommen konnte, sei noch unklar, so die PTB. Ein externer Sachverständiger solle dies untersuchen. Das Gas sei nicht auf einmal, sondern schrittweise ausgetreten. In der PTB wird Krypton-85 verwendet, um die Partikelmesstechnik bei Abgasuntersuchungen weiterzuentwickeln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.04.2021 | 13:30 Uhr