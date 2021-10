Stand: 16.10.2021 10:00 Uhr Radfahrerin nach Kollision mit Stadtbahn schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist in Braunschweig bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die 27-Jährige am Freitag von der Tram gerammt. Zum genauen Unfallhergang machte die Feuerwehr bislang keine Angaben. Die Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte betreuten vor Ort bis zum Eintreffen eines Notfallseelsorgers den Fahrer der Straßenbahn.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2021 | 10:00 Uhr