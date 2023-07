Stand: 25.07.2023 12:17 Uhr Radfahrer wird von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Groß Ilsede im Landkreis Peine ist ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Jugendliche am Montag die B444 vermutlich überqueren und fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn. Eine 57-jährige Autofahrerin habe nicht mehr ausweichen können und erfasste den Jugendlichen frontal mit ihrem Fahrzeug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

