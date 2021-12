Stand: 01.12.2021 15:26 Uhr Prozess zur VW-Dieselaffäre: Kommt Winterkorn als Zeuge?

Die Wirtschaftsstrafkammer hat den für diesen Donnerstag angesetzten Verhandlungstermin im Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre aufgehoben. Wie ein Sprecher des Landgerichts Braunschweig sagte, hatten sich viele der vorgesehenen Zeugen auf das Aussageverweigerungsrecht berufen. Gegen die meisten Zeugen werde in anderen Verfahren zur Dieselaffäre ermittelt. Für den nächsten Termin am 9. Dezember sollen laut einem Bericht der "Braunschweiger Zeitung" neue Zeugen geladen werden. Der Gerichtssprecher bestätigte, dass die Kammer auch plant, Ex-Konzernchef Martin Winterkorn in diesem Verfahren zu hören. Obwohl der Verfahrenskomplex gegen Winterkorn als Angeklagten wegen gesundheitlicher Probleme abgetrennt wurde, sei es durchaus möglich, ihn als Zeugen zu vernehmen.

