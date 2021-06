Prozess wegen Kindesmissbrauchs in Northeim: Urteil erwartet

Stand: 22.06.2021 16:00 Uhr

In einem Missbrauchsprozess am Landgericht Göttingen soll am Mittwoch das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-jährigen Angeklagten vor, fünf Kinder sexuell missbraucht zu haben.