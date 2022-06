Prozess um VW-Abgas-Skandal: Gericht aktiviert "Plan B" Stand: 16.06.2022 10:14 Uhr Der VW-Abgas-Betrugsprozess in Braunschweig kommt nur schleppend voran. Deshalb greift Richter Christian Schütz nun zu einer eher ungewöhnlichen Methode - und lässt auch Staatsanwälte befragen.

So sollen zusätzliche Aussagen in die Hauptverhandlung einfließen können. Denn in diesem Prozess sind die Aussagen von Zeugen so spärlich, dass das gesamte Strafverfahren seit Monaten lahmt. Einzelne Strafverfolger sollen nun noch einmal aus wichtigen eigenen Zeugenvernehmungen berichten, damit die Richter indirekt ein Bild von den Geschehnissen rund um die Entstehung des VW-Diesel-Skandals erhalten, der 2015 aufgeflogen war. Welcher Vernehmungsbeamte wann befragt werden soll, steht nach Angaben des Gerichts noch nicht fest.

VIDEO: VW-Prozess beginnt in Braunschweig (1 Min)

Zeugen berufen sich auf Recht zur Aussageverweigerung

Heute wird der Prozess in der Stadthalle Braunschweig fortgesetzt. Verhandlungstermine waren zuletzt immer wieder verschoben worden oder ausgefallen, zum einen wegen Corona-Infektionen, oder wegen Prozessteilnehmern, die sich auf ihr Recht zur Aussageverweigerung beriefen, weil sie in Folgeverfahren zur Aufarbeitung der Diesel-Affäre selbst angeklagt sind. In dem jetzigen Prozess müssen sich vier ehemalige VW-Manager wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs mit millionenfach gefälschten Abgaswerten verantworten. Ursprünglich sollte auch der frühere VW-Chef Martin Winterkorn mit vor Gericht stehen. Das Verfahren gegen ihn wurde aber abgetrennt, da er wegen mehrerer Hüft-OPs nicht vernehmungsfähig war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.06.2022 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW