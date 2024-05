Stand: 15.05.2024 11:42 Uhr Prozess um "Maddie"-Verdächtigen: Mutmaßliches Opfer sagt aus

Im Prozess vor dem Braunschweiger Landgericht gegen den mehrfach verurteilten Sexualstraftäter Christian B. soll heute ein weiteres mutmaßliches Opfer aussagen. Die 40-jährige Frau sei nach eigenen Angaben vor 20 Jahren in einem portugiesischen Ferienort brutal von dem Angeklagten vergewaltigt worden. Demnach sei der Angeklagte maskiert über den Balkon in ihr Appartement eingestiegen und hätte sie mit einem Messer bewaffnet zum Geschlechtsverkehr gezwungen, heißt es in der Anklageschrift. Vor dem Braunschweiger Landgericht muss sich Christian B. derzeit wegen dreier Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in zwei Fällen verantworten. Er sitzt parallel bereits eine siebenjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer US-Amerikanerin ab. Der Prozess läuft seit Februar und hat international großes Aufsehen erregt, weil Christian B. auch verdächtigt wird, möglicherweise für das Verschwinden des Mädchens Maddie McCann verantwortlich zu sein.

