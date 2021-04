Stand: 07.04.2021 08:02 Uhr Prozess nach bewaffnetem Raubüberfall in Barbis

Bewaffnete Räuber hatten Mitarbeiterinnen eines Supermarkts in Barbis im Landkreis Göttingen in Angst und Schrecken versetzt. Bei dem Überfall Mitte Oktober erbeuteten sie fast 30.000 Euro. Die drei mutmaßlichen Täter müssen sich seit Dienstag vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die 21 und 55 Jahre alten Hauptangeklagten sollen den Überfall gemeinsam geplant haben. Sein Motiv sei seine Drogen- und Spielsucht gewesen, sagte der 55-Jährige zum Prozessauftakt. Der 21-Jährige entschuldigte sich. Er schäme sich für das, was er den Mitarbeiterinnen des Supermarktes angetan habe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Bad Lauterberg: Verdächtige nach Überfall in U-Haft Die zwei Männer sollen am Sonnabend einen Supermarkt ausgeraubt haben. Dabei bedrohten sie Angestellte mit Schusswaffen. (14.10.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.04.2021 | 07:30 Uhr