Prozess nach Schüssen in Braunschweig: Angeklagte schweigen Stand: 14.10.2021 11:46 Uhr Vor dem Landgericht Braunschweig hat heute unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen fünf Männer begonnen. Sie sollen auf Mitglieder einer verfeindeten Familie geschossen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Beschuldigten unter anderem versuchten Totschlag vor. Weil einer der Angeklagten 20 Jahre alt ist, wird der Prozess vor der Jugendstrafkammer verhandelt. Bis Anfang Februar 2022 sind 20 Verhandlungstage geplant. Die fünf Angeklagten schwiegen zum Prozessauftakt.

Trio entgeht Schüssen nur knapp

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die fünf Männer im Alter von 20 bis 32 Jahren nach einem jahrelangen Konflikt gemeinsam den Plan gefasst hatten, einen Kontrahenten zu erschießen. Sie hätten sich im April dieses Jahres mit Macheten, Knüppeln und einer scharfen Schusswaffe bewaffnet, um den Plan umzusetzen. Als sie drei Mitglieder der verfeindeten Familie in der Braunschweiger Weststadt antrafen, sollen sie Schüsse auf das Auto des Trios abgegeben haben. Die Männer flüchteten in einen Hauseingang und seien dort erneut beschossen worden. Ein Querschläger traf die Frontscheibe einer fahrenden Straßenbahn, deren Fahrer durch Glassplitter im Hals und Oberkörper verletzt wurde.

Clankriminalität oder "nur" kriminelle Großfamilien?

Die Polizei ging bei der Tat von einem Racheakt aus. Einer der Täter soll zuvor in dem Stadtteil verprügelt worden sein. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte die Tat in den Bereich Clankriminalität eingeordnet. Ermittler hingegen sahen das anders. Es seien in diesem Fall zwar Großfamilien beteiligt, dabei handele es sich jedoch nicht um typische kriminelle Clans.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.10.2021 | 13:30 Uhr