Prozess gegen zwei mutmaßliche Automaten-Sprenger beginnt

Zwei mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger müssen sich von Montag an vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Den Männern werden insgesamt 16 Taten vorgeworfen - unter anderem in Banken in Goslar, Gifhorn, Wolfenbüttel und Braunschweig. Dabei sollen sie mehr als eine Million Euro erbeutet haben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Geldautomaten waren zwischen November 2018 und März 2020 gesprengt worden. Den Männern im Alter von 32 und 27 Jahren werden Sprengstoffexplosionen und besonders schwerer Diebstahl vorgeworfen.

