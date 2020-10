Prozess gegen Winterkorn beginnt im Februar Stand: 15.10.2020 18:30 Uhr Wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs muss sich der frühere VW-Chef Martin Winterkorn ab Februar vor Gericht verantworten. Der Prozess wird wohl Jahre dauern.

Winterkorn ist einer von fünf Angeklagten. Alle sind - teils ehemalige - Mitarbeiter von Volkswagen. Es wird ein Mammutprozess: Das Landgericht Braunschweig hat 134 Verhandlungstermine angesetzt. Am 25. Februar 2021 wird die Hauptverhandlung eröffnet, die Termine reichen bis in den Januar 2023. Verhandelt wird zudem nicht im Gericht, sondern in der Stadthalle Braunschweig.

AUDIO: VW: Fünf Jahre Dieselgate (4 Min)

Richter lassen Untreue-Vorwurf fallen

Im September, knapp fünf Jahre nach dem Auffliegen der Abgasaffäre, hatte das Landgericht die Betrugsanklage gegen Winterkorn zugelassen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn bereits im April 2019 angeklagt. Laut Gericht geht es darum, dass Käufer bestimmter VW-Fahrzeuge über deren Beschaffenheit, insbesondere die Verwendung einer sogenannten Abschalteinrichtung in der Motorsteuerungs-Software, getäuscht worden seien. Die Käufer hätten dadurch einen Schaden in Höhe von insgesamt mehreren Hundert Millionen Euro erlitten.

Weitere Informationen VW-Dieselbetrug: Winterkorn nicht voll verhandlungsfähig? Bei einem Gerichtstermin hat sein Anwalt zwei Atteste eingereicht. Angeblich ist der Ex-VW-Chef nicht ganz gesund. (07.10.2020) mehr Winterkorn auch wegen Marktmanipulation angeklagt Der frühere VW-Konzernchef muss auch wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation vor Gericht. Das hat das Landgericht Braunschweig mitgeteilt. (24.09.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.10.2020 | 06:30 Uhr