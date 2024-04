Stand: 04.04.2024 11:59 Uhr Prozess gegen "Maddie"-Verdächtigen: Zeuge belastet Angeklagten B.

Im Prozess gegen Christian B. hat ein Zeuge am Mittwoch vor dem Landgericht Braunschweig ausgesagt, den Verdächtigen auf zwei Videos erkannt zu haben. Demnach will der 53-Jährige auf Videos gesehen haben, wie der Angeklagte eine ältere Frau und ein junges Mädchen vergewaltigte, sagte er vor Gericht aus. Die Videos sollen von zwei Kameras stammen, die der Zeuge nach eigenen Angaben 2006 aus dem Haus von Christian B. gestohlen haben will. Die Kameras habe er später verkauft, die Videos seien verschwunden. Beweise für die Aussagen des Zeugen gibt es daher nicht. Der 47 Jahre alte Christian B. muss sich im aktuellen Prozess vor dem Landgericht Braunschweig wegen drei Vergewaltigungen und zwei Fällen von sexuellem Missbrauch Minderjähriger verantworten. Er steht auch im Verdacht, die Britin Maddie McCann im Jahr 2007 in Portugal entführt und getötet zu haben. Christian B. sitzt derzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer US-Amerikanerin ab.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.04.2024 | 06:30 Uhr