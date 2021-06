Stand: 07.06.2021 09:20 Uhr Provokationen in Gedenkstätte: Bewährungsstrafe für Neonazi

Vor etwa eineinhalb Jahren provozierten polizeibekannte Neonazis in der KZ-Gedenkstätte Moringen (Landkreis Northeim). Das Amtsgericht Northeim hat jetzt einen 42-Jährigen zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Volksverhetzung und weil er das Andenken an Verstorbene verunglimpft habe. Er muss nun gemeinnützige Arbeit leisten. Der 42-Jährige hatte gemeinsam mit zwei anderen Männern in der Gedenkstätte NS-Verbrechen relativiert und mit einem Foto auf Facebook posiert.

