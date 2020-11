Proteste von Umweltschützern: Polizeieinsätze auf A2 und A7 Stand: 27.11.2020 12:12 Uhr An den Autobahnen 2 und 7 haben Umweltschützer protestiert. An mehreren Brücken wollten sich Aktivisten abseilen, um Transparente aufzuhängen. Die Streckenabschnitte waren zeitweise gesperrt.

Eine der Aktionen an der A2 zwischen Watenbüttel und Braunschweig-Hafen sei von Beamten beendet worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag. Die A2 und die A7 zwischen Bockenem und Rhüden (Landkreis Goslar) waren während der Polizeieinsätze für etwa eine Stunde gesperrt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Proteste gegen Rodung

Nach Angaben des Polizeisprechers setzten sich die Umweltaktivisten für einen Rückbau von Autobahnen und für den Dannenröder Wald ein. "Die Aktion ist mittlerweile aber beendet und drei Personen wurden für eine Identitätsfeststellung mitgenommen", sagte der Sprecher. Die Autobahn sei in beide Richtungen wieder freigegeben.

27 Hektar Wald sollen für A49-Weiterbau weichen

Auch in Hessen und Thüringen protestierten Aktivisten. Die Autobahn 4 bei Jena und die Autobahn 7 bei Kassel wurden am Morgen wegen ähnlicher Aktionen zeitweise komplett gesperrt. Für den Weiterbau der A49 in Hessen sollen in einem Waldstück nahe Homberg/Ohm auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume gerodet werden, die Arbeiten laufen bereits. Umwelt- und Klimaschützer protestieren, weil sie das Projekt angesichts der Klimakrise für verfehlt halten.

