Stand: 27.11.2020 10:41 Uhr Proteste von Umweltschützern: Polizeieinsätze auf A2 und A7

Auf den Autobahnen 2 und 7 kam es am Freitagvormittag zu Polizeieinsätze wegen Protesten von Umweltschützern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Einige Aktivisten hätten versucht, an Brücken Transparente anzubringen, teilte die Polizei mit. Eine der Aktionen an der A2 zwischen Watenbüttel und Braunschweig-Hafen sei von Beamten beendet worden. Die A2 und die A7 zwischen Bockenem und Rhüden (Landkreis Goslar) waren wegen Polizeieinsätzen für etwa eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Angaben über die weiteren Aktionen liegen noch nicht vor. Laut einer Pressemitteilung der Aktivisten soll heute bundesweit für eine Verkehrswende und für mehr Klimaschutz demonstriert werden.

