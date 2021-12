Stand: 22.12.2021 21:17 Uhr Proteste gegen Corona-Maßnahmen laut Polizei störungsfrei

In Herzberg (Landkreis Göttingen) hat es am Mittwoch Proteste gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen gegeben. Gegen die Veranstaltung formierte sich laut Polizei auch ein partei- und organisationsübergreifendes Bündnis, das wenig entfernt demonstrierte. Den Beamten zufolge kritisierten die Maßnahmen-Gegner in mehreren Redebeiträge die Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht. In der Spitze seien es rund 100 Personen gewesen, unter ihnen auch die Landtagsabgeordnete Dana Guth. Die Gegendemonstration zählte rund 200 Teilnehmende. Bei ihr sprachen der Göttinger Landrat Marcel Riethig (SPD) und die Bundestagsabgeordnete Karoline Otte (Bündnis 90/Die Grünen). Laut Polizei verliefen die Demonstrationen ohne Störungen. "Gerade in der aktuellen Situation stellen uns derartige Einsatzlagen vor besondere Herausforderungen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Polizei zur kritischen Infrastruktur gehört und dass ihre Funktionsfähigkeit stets gewährleistet sein muss", so Osterodes Polizeichef Heiko Fette.

VIDEO: Corona kompakt: Schärfere Kontaktregeln ab 27. Dezember (2 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.12.2021 | 06:30 Uhr