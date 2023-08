Produktionsausfälle bei VW: Werke in Niedersachsen betroffen Stand: 31.08.2023 16:33 Uhr Wegen des Hochwassers in Slowenien gibt es bei Volkswagen nun auch in Niedersachsen Produktionsausfälle. Grund ist ein von der Überschwemmung betroffener Zulieferer von Motorteilen.

Dieser könne derzeit nur eingeschränkt liefern, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Im Laufe des Septembers könne es ernst werden: Es sei damit zu rechnen, dass nicht alle Komponenten- und Fahrzeugwerke ausreichend beliefert werden könnten, hieß es. Produktionsausfälle seien möglich - wie vielen Standorte betroffen sein werden, ist derzeit noch offen.

Emden und Salzgitter entscheiden selbst über Kurzarbeit

Von den Lieferverzögerungen betroffen ist unter anderem das Motorenwerk in Salzgitter. Es liefert Motoren an andere Werke, zum Beispiel nach Emden. Dort sollen vom 11. September bis zum 1. Oktober zwei Schichten ausfallen, hieß es aus dem VW-Werk. Vertrauensleute, Früh- und Spätschicht wurden am Donnerstag informiert. Jedes Werk entscheide jedoch für sich, ob und wann es Kurzarbeit anmelde, erklärte eine Konzernsprecherin. Sie rechnet damit, dass im Laufe des Septembers weitere Werke dazu kommen werden. In Salzgitter würden zurzeit die Daten zusammengetragen, um ein Bild von der Lage zu bekommen, sagte ein VW-Sprecher. Dann erst sei klar, ob einzelne Schichten, Sonderschichten oder ganze Produktionstage ausfallen. Bis dahin zehren die VW-Standorte von den Lagerbeständen an Motorenteilen, die die Zulieferer und beauftragte Speditionen angelegt haben.

VW-Werk bei Lissabon unterbricht Produktion

Bereits am vergangenen Dienstag hatte das portugiesische Werk in Palmela bei Lissabon angekündigt, die Produktion ab September für einige Wochen zu unterbrechen. Grund sind demnach fehlende Motorteile aus Slowenien nach dem Hochwasser. VW arbeitet nach eigenen Angaben derzeit intensiv daran, die Auswirkungen gering zu halten. Parallel hat der Konzern auch Fachkräfte nach Slowenien geschickt. Sie sollen beim Aufräumen helfen und versuchen, die Produktion wieder in Gang zu bringen.

