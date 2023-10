Pro-palästinensische Kundgebung in Braunschweig angekündigt Stand: 13.10.2023 19:39 Uhr Die Polizei in Braunschweig bereitet sich auf eine pro-palästinensische Kundgebung am Samstag vor. In Hamburg kam es am Freitagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Für die Demonstration in Braunschweig, die um 15 Uhr vor dem Schloss beginnen soll, seien rund 200 Teilnehmer angemeldet, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Behörde werde mit ausreichenden Kräften anwesend sein, hieß es. Der Schutz jüdischer Einrichtungen sei im ganzen Land verstärkt worden. Am Hamburger Hauptbahnhof kam es bereits am Freitagabend zu Auseinandersetzungen zwischen rund 100 pro-palästinensischen Demonstranten sowie der Polizei.

Stadt sieht keine Handhabe für ein Demo-Verbot

Aufgerufen zu der Demo in Braunschweig hat die Organisation "Migrantifa Braunschweig", die in sozialen Netzwerken einen friedlichen Verlauf ankündigt und Antisemitismus verneint. Gründe, die ein Verbot der "Migrantifa"-Versammlung rechtfertigen würden, lägen nicht vor, teilte die Stadt Braunschweig auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Die "Migrantifa Braunschweig" hat nach NDR Informationen die Samidoun-Aktionen in Berlin-Neukölln positiv kommentiert.

Im Internet kursiert zudem ein Aufruf, in dem unter dem Motto "Freiheit für alle Völker" eine israelkritische Kundgebung in Göttingen angekündigt wird.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.10.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus