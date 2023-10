Pro-palästinensische Kundgebung in Braunschweig Stand: 14.10.2023 15:41 Uhr In Braunschweig hat heute Nachmittag eine pro-palästinensische Kundgebung begonnen. Der Verfassungsschutz in Niedersachsen geht von einer erhöhten Gefährdungslage aus.

Etwa 500 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am Schloss versammelt. Ein großes Aufgebot Beamter begleitet die Veranstaltung. Die Behörden hatten bereits im Vorfeld angekündigt, mit "ausreichenden Kräften" anwesend sein zu wollen. Der Schutz jüdischer Einrichtungen sei im ganzen Land verstärkt worden. Am Hamburger Hauptbahnhof war es am Freitagabend zu Auseinandersetzungen zwischen rund 100 pro-palästinensischen Demonstranten sowie der Polizei gekommen.

Stadt sieht keine Handhabe für ein Demo-Verbot

Aufgerufen zu der Demo in Braunschweig hat die Organisation "Migrantifa Braunschweig", die in sozialen Netzwerken einen friedlichen Verlauf ankündigt und Antisemitismus verneint. Gründe, die ein Verbot der "Migrantifa"-Versammlung rechtfertigen würden, lägen nicht vor, teilte die Stadt Braunschweig auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Die "Migrantifa Braunschweig" hat nach NDR Informationen die Samidoun-Aktionen in Berlin-Neukölln positiv kommentiert. Im Internet kursiert zudem ein Aufruf, in dem unter dem Motto "Freiheit für alle Völker" eine israelkritische Kundgebung in Göttingen angekündigt wird.

Verfassungsschutz sieht erhöhte Gefährdungslage

Der Verfassungsschutz in Niedersachsen rechnet mit einer "erheblichen Emotionalisierung israelfeindlicher und propalästinensischer Personen und Gruppen", wie die Behörde am Freitag auf Anfrage von NDR Niedersachsen mitteilte. Man gehe von "einer erhöhten Gefährdungslage" aus, heißt es weiter. Im Einzelnen lägen zu möglichen Aktionen jedoch keine konkreten Erkenntnisse vor. Laut Verfassungsschutz liegt die Zahl der in Niedersachsen im Fokus stehenden "Hamas"-Anhänger "im mittleren zweistelligen Bereich". Rund 250 Menschen werden demnach in Niedersachsen als Sympathisanten der "Hisbollah" geführt.

