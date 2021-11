Priesemann: Nur Impflücken schließen und Boostern hilft Stand: 16.11.2021 19:39 Uhr Die Göttinger Physikerin Viola Priesemann forscht zur Ausbreitung des Coronavirus. Im Interview mit dem NDR Niedersachsen stellte sie erneut klar: Mit 2G und 3G allein werden die Zahlen nicht sinken.

Das liege daran, dass 2G und 3G lediglich im öffentlichen Raum gelten, erklärte Priesemann. Ein Großteil der Treffen finde aber im privaten Bereich statt. Außerdem komme es zu Übertragungen des Coronavirus in Haushalten, Schulen und am Arbeitsplatz. Es sei nicht möglich, die Gruppe der Geimpften und Genesenen von den Ungeimpften zu trennen, sagte die Wissenschaftlerin, die am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen arbeitet. "Das Allerwichtigste ist, dass wir die Impflücke schließen und dass geboostert wird", sagte Priesemann. "Das ist das einzige, was wirklich nachhaltig wirkt." Alles andere seien Überbrückungsmaßnahmen.

Appell: Tempo beim Boostern deutlich steigern

Um die Fallzahlen zu senken, wäre es laut Priesemann hilfreich, wenn 50 Prozent der Menschen ein drittes Mal geimpft sind, das zeigten die Erfahrungen aus Israel. Dort war es gelungen, mit den Booster-Impfungen die Infektionswelle zu brechen. Priesemann pocht dabei auf den Faktor Zeit. Aktuell liege die Impfrate bei 0,2 Prozent am Tag, im Sommer habe sie zeitweise bei einem Prozent pro Tag gelegen. Bei dieser Geschwindigkeit würde es 50 Tage dauern, 50 Prozent der Menschen eine dritte Corona-Impfung zu verabreichen, so Priesemann. Anders als im Sommer stehe nun aber ausreichend Impfstoff zur Verfügung, sodass das Ziel auch schneller erreicht werden könnte. "Insofern schnell boostern und wir wären damit zumindest vor Weihnachten so weit, dass wir Effekte sehen", sagte Priesemann.

