Stand: 26.07.2020 18:53 Uhr

Prevent: VW sucht Spitzel nach Abhör-Affäre

Volkswagen sucht nach einem Spitzel aus den eigenen Reihen, der Gespräche einer Arbeitsgruppe in den Jahren 2017 und 2018 mitgeschnitten hat. In der betreffenden Arbeitsgruppe ging es um den Streit mit dem Zulieferer Prevent vor einigen Jahren und wie der Wolfsburger Autobauer darauf reagieren wollte. Wenn interne und vertrauliche Sitzungen dokumentiert würden und "solche Informationen unberechtigt an die Öffentlichkeit gelangen, schockiert uns das zutiefst. Der Fall wird selbstverständlich untersucht", teilte VW mit. Die Abhör-Aktion wirke natürlich "wie ein Spionagethriller, der aber deutlich mehr negative Auswirkungen auf den Spion haben wird als auf VW", wie der Nord/LB-Analyst Frank Schwope am Sonntag gegenüber dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen sagte. Derartige Aufzeichnungen hätten aber wenig Wert für Ermittlungen.

"Mehr Auswirkungen auf den Spion als auf VW" 26.07.2020 18:30 Uhr Nord/LB-Analyst Frank Schwope glaubt nicht, dass Mitschnitte aus einer internen VW-Arbeitsgruppe im Prevent-Fall problematisch für den Konzern werden könnten. Sie hätten wenig Aussagekraft.







50 Stunden Audioaufzeichnungen

Vor vier Jahren hatte ein Prevent-Tochterunternehmen die Belieferung von VW mit Sitzbezügen und Getriebegehäusen im Streit um Bedingungen eingestellt und VW über Tage zu einem Produktionsstopp gezwungen. Betroffen war damals auch das Stammwerk in Wolfsburg. Weitere Streitigkeiten folgten, bis VW schließlich 2018 alle Verträge mit Prevent kündigte. Noch immer sind Gerichte mit dem Streit beschäftigt. Das Online-Wirtschaftsmagazin "Business Insider" hatte am Sonnabend Auszüge aus den Mitschnitten veröffentlicht. Laut des Berichts geht es um fast 50 Stunden an Audioaufzeichnungen. Ein Sprecher von Prevent sagte, das Unternehmen habe keine Kenntnis von den Aufnahmen gehabt.

Neuer Markenchef Brandstätter war für Team verantwortlich

Die Arbeitsgruppe trug damals den Namen "Projekt 1" und sollte ausarbeiten, wie man mit dem Zulieferer Prevent umgehen sollte. Das VW-interne Team hatte nach Angaben des Autokonzerns die Aufgabe, "weiteren Schaden vom Unternehmen, seinen Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten abzuwenden. Es wurde offen über alle möglichen Lösungsansätze diskutiert, viele aber auch verworfen. Es war kein Entscheidungsgremium." Verantwortung für das Team hatte neben dem früheren Konzern-Einkaufschef, Francisco Javier Garcia Sanz, auch Ralf Brandstätter, damals Beschaffungsvorstand der Marke Volkswagen. Eben jener wurde erst vor Kurzem als Vorstandschef der Kernmarke VW Pkw eingesetzt. Ist der Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Bespitzelung nach der Beförderung bewusst gewählt? "Ich glaube, es hat keine Auswirkungen für irgendjemanden bei Volkswagen", sagt Schwope.