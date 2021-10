Prävention: Lkw-Kontrollen für mehr Sicherheit auf A2 und A7 Stand: 14.10.2021 14:10 Uhr Seit dem Morgen überprüfen Ermittler Lastwagen auf der Autobahn 7 und Autobahn 2. Die Kontrollen zwischen Göttingen und Nörten-Hardenberg sowie bei Bad Nenndorf gehören zu einer europaweiten Aktion.

In Südniedersachsen sind seit 8 Uhr rund 60 Beamtinnen und Beamte der Polizei sowie Mitarbeitende des Veterinäramtes des Landkreises, des Zolls und der Gewerbeaufsicht im Einsatz. Stichprobenartig ziehen sie Transporter und Sattelzüge aus dem Verkehr und überprüfen die Fahrzeuge auf ihre Verkehrstauglichkeit. Immer wieder haben sie Dinge zu beanstanden: Bei einem mit Holz beladenen Lastwagen war die Ladehöhe deutlich überschritten, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Neben einem Bußgeld muss die Fahrerin mit einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei einem kleinen Kühltransporter haben Veterinäre rund 1,5 Tonnen Dönerspieße entdeckt, die beinahe aufgetaut waren. Sie zogen den Transporter aus dem Verkehr.

Videos 3 Min Große Lkw-Kontrolle auf der A7 Richtung Norden Beamte aller Gewerke und Behörden sind mit dabei, von Zoll, über Polizei bis Arbeitsschutz. 70 Transporter werden kontrolliert. (31.08.2021) 3 Min

Bei Bad Nenndorf geht es hauptsächlich um Abstände

Auf der A2 bei Bad Nenndorf kontrollieren 13 Fahnder, ob Lkw-Fahrer die Mindestabstände auf der Fahrbahn einhalten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss Strafe zahlen. Die Polizei positionierte sich mit einem Laser auf einer Autobahnbrücke zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf. Mit Erfolg, die Fahnder winkten Dutzende Lastwagen auf einen Parkplatz. Ein Lkw-Fahrer musste beispielsweise 105 Euro Strafe aufgrund zu geringen Abstands zahlen. "Gerade Lkw über 3,5 Tonnen sind wichtig, weil das mit die häufigste Unfallursache ist, dass man kaum Abstand einhält", sagte eine Polizeisprecherin aus Hannover gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Bei den in dem Abschnitt erlaubten 100 Kilometern pro Stunde sollte der Abstand mindestens 50 Meter betragen - die Strecke zwischen zwei Leitpfosten.

Die Kontrollen gehören zu einer europaweiten Präventionsaktion, hieß es aus dem niedersächsischen Innenministerium in Hannover. Ziel sei es, für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen.

A1: Lkw mit 2.600 Kilogramm überladen

Am Dienstag hatten Fahnder bereits sechseinhalb Stunden lang auf der Autobahn 1 auf dem Parkplatz Thünen in Fahrtrichtung Hamburg kontrolliert. Die Beamte überprüften bei 111 Fahrzeugen den technischen Zustand, die Sicherung der Ladung und die Einhaltung der Sozialvorschriften. Vereinzelt stellten sie leichtere technische Mängel fest, die zum Teil vor Ort behoben werden konnten. Lediglich in einem Fall musste die Weiterfahrt untersagt werden. Ein mit tierischen Nebenprodukten geladener Sattelzug überstieg die zulässige Gewichtsgrenze um 2.600 Kilogramm.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2021 | 15:00 Uhr