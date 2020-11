Präparierte Schildkröte zieht nach Braunschweig ins Museum Stand: 27.11.2020 13:27 Uhr Das Präparat einer Lederschildkröte namens "Marlene" ist auf dem Weg nach Braunschweig. Vom Stralsunder Meeresmuseum ging es am Freitag los. "Marlene" ist ab Januar in einer Ausstellung zu sehen.

Unter dem Titel "Schildkröten. Gepanzert durch die Jahrmillionen" beschäftigt sich die Schau mit den Reptilien. Wie der Direktor des Naturhistorischen Museums, Ulrich Joger, sagte, ist "Marlene" mit 2,15 Metern Länge und einem Gewicht von 450 Kilogramm das größte und attraktivste Schaustück der Ausstellung, die bis Juli geplant ist.

Schildkröte verirrte sich einst in die Ostsee

Die Schildkröte mit dem weichen, lederartigen Panzer hatte sich 1965 aus der Karibik in die Ostsee verirrt. Sie verfing sich in einer Reuse fünf Kilometer von Stralsund entfernt. Das Tier war stark unterkühlt und lebte im Rostocker Zoo nur noch drei Tage. Es wurde in Stralsund präpariert und inspirierte das Stralsunder Museum, sich auf meereskundliche Themen zu spezialisieren.

Das Stralsunder Meeresmuseum soll von Januar 2021 an umfassend modernisiert werden. Die Wiedereröffnung ist für das Frühjahr 2023 geplant.

