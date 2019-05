Stand: 07.05.2019 16:05 Uhr

Porsche muss 535 Millionen Euro Bußgeld zahlen

Den Konsequenzen des Dieselskandals fährt auch kein schneller Sportwagen davon: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat heute gegen die Volkswagen-Tochter Porsche ein Bußgeld in Höhe von 535 Millionen Euro verhängt. Als Begründung nannte die Staatsanwaltschaft Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung. Die Abteilung habe im Hinblick auf die Emissionen von Fahrzeugen im Zeitraum ab 2009 fahrlässig gehandelt.

Geldbuße für Volkswagen bereits im Sommer 2018

Die Kernmarke Volkswagen war bereits im vergangenen Sommer von der Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Zahlung von einer Milliarde Euro verpflichtet worden. Aus München folgte ein Bescheid an Audi in Höhe von 800 Millionen Euro, darüber hinaus laufen Verfahren gegen den Zulieferer Bosch und den Autobauer Daimler.

Das Bußgeld gegen Porsche setzt sich aus der Ordnungswidrigkeit in Höhe von 4 Millionen Euro und einer Gewinnabschöpfung von 531 Millionen Euro zusammen. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um mit V6- und V8-Motoren von Audi ausgestattete Dieselfahrzeuge von Porsche. Unter anderem geht es dabei um die Gewinne aus dem Verkauf von Fahrzeugen wie Panamera, Cayenne und Macan. Porsche musste nach Angaben eines Unternehmenssprechers gut 75.000 Cayenne und Macan mit Sechszylindermotor in Europa zurückrufen. Das Bußgeld soll im zweiten Quartal in der Porsche-Bilanz auftauchen. Unterm Strich verdiente Porsche 2018 etwa 3,1 Milliarden Euro.

Geldbußen von VW und Audi flossen in Länderkassen

Das Geld, das VW und Audi zahlen mussten, ging an die jeweiligen Länderkassen. Volkswagen hatte bei der Verkündung seiner Quartalszahlen bereits Rückstellungen in Höhe von einer Milliarde Euro bekanntgegeben, die Verwendung von rund 600 Millionen Euro davon aber nicht näher erläutert.

Ermittlungsverfahren gegen einzelne Mitarbeiter läuft weiter

Da Porsche keine Rechtsmittel eingelegt hat, ist der Bußgeldbescheid wirksam. Das Ende des Dieselskandals bedeutet das für Porsche aber nicht. Im Juli 2017 ist ein Ermittlungsverfahren gegen einzelne Mitarbeiter eingeleitet worden - dieses läuft laut Staatsanwaltschaft weiter. Auch bei Volkswagen ist noch lange keine Ruhe eingekehrt. Allein in Deutschland sind noch über 60.000 Verfahren unzufriedener Dieselkunden anhängig. Hinzu kommen Klagen von Aktionären.

