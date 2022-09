Stand: 29.09.2022 07:54 Uhr Porsche geht an Börse: VW-Einnahmen von 9,4 Milliarden Euro

Der Sportwagenbauer Porsche gibt am Donnerstag nach jahrelangen Spekulationen und monatelanger Prüfung sein Börsendebüt. Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse bringt dem Mutterkonzern Volkswagen knapp 9,4 Milliarden Euro ein. Das wurde am späten Mittwochabend bekannt. Den Stuttgartern gelingt damit der größte deutsche Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996 - trotz angespannter Finanzmärkte. Der erste Handelspreis soll am Donnerstag ab 9 Uhr an der Frankfurter Börse verkündet werden. Der Ausgabepreis je Vorzugsaktie beträgt 82,50 Euro. Damit liegt er am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro je Wertpapier und ist der hohen Nachfrage von Seiten der Anleger geschuldet. Knapp 114 Millionen Vorzugsaktien werden insgesamt platziert. Durch die Erlöse aus dem Börsengang habe Volkswagen mehr finanzielle Flexibilität bei der Transformation Richtung Elektromobilität und Digitalisierung, sagte VW-Finanzchef Arno Antlitz.

