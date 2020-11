Stand: 11.11.2020 09:33 Uhr Popa-Langur: Göttinger Forscher entdecken neue Affenart

Forscher des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen und des Leibniz-Institut für Primatenforschung haben eine neue Affenart entdeckt: den Popa-Langur (Trachypithecus popa). Die Affen kommen ausschließlich in Myanmar auf dem für Burmesen heiligen Berg Popa vor. Nach Angaben des Primatenzentrums erbrachten die Wissenschaftler den Nachweis, dass sich die Tiere genetisch, aber auch in Fellfarbe, Schwanzlänge und Schädelgröße von anderen Languren-Arten unterscheiden. Insgesamt soll es von dieser Art nur rund 250 Tiere in vier Populationen geben.

