Stand: 24.03.2025 10:19 Uhr Polizistin in Bovenden angefahren: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat einen Verdächtigen geschnappt, der im Februar in Bovenden (Landkreis Göttingen) eine Polizistin angefahren haben soll. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen dem NDR Niedersachsen am Montag. Demnach hatten Ermittler den mehrfach vorbestraften 39-Jährigen am Montag vor einer Woche in Hannover aufgegriffen. Der Verdächtige habe versucht, sich gegen die Festnahme zu wehren und einem Polizisten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, so der Sprecher. Die Beamten überwältigten den 39-Jährigen und nahmen ihn fest. Er sitzt inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Nach dem 39-Jährigen war seit Ende Februar gefahndet worden. Er soll bei einer Verkehrskontrolle eine Polizistin angefahren und dadurch verletzt haben. Zuerst hatte das "Göttinger Tageblatt" über seine Festnahme berichtet.

