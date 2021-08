Stand: 18.08.2021 17:58 Uhr Polizisten tanzen am Gänseliesel: Video geht im Netz viral

Wenn Polizisten nachts am Wochenende Streife fahren, dann gehört zu ihren Aufgaben unter anderem wohl oft, sich mit mehr oder weniger betrunkenen und mehr oder weniger lauten Feiernden zu beschäftigen, mit Streitereien, mit Fahrradfahrern ohne Licht - eher selten legen sie eine flotte Sohle aufs Parkett - oder die Steine. In Göttingen sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag der Polizist Carsten Minasch und seine Partnerin durch die Innenstadt gefahren - gerade als am Gänseliesel Salsa und Bachata getanzt wurde. Spontan entschied sich der Polizist, seine Kollegin zum Tanz aufzufordern - umringt von vielen Zuschauern. "Da ich den Kolleg*innen erzählt hatte, dass ich früher viel Salsa getanzt haben, musste ich mein 'Können' unter Beweis stellen. Meine Kollegin hat sich sofort bereit erklärt", schreibt der Beamte auf seinem Instagram-Profil. Das Ganze wurde gefilmt und geht im Netz nun viral. Auf seinem Profil hat der Tänzer in Uniform schon mehr als 1.000 Likes bekommen. Ein You-Tube-Video wurde bereits mehr als 16.000 Mal angeklickt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.08.2021 | 18:00 Uhr