Polizist rettet einjährigem Mädchen das Leben

Ein Streifenpolizist hat in Göttingen einem einjährigen Mädchen das Leben gerettet. Nach einem Notruf konnte er das leblose Kind wiederbeleben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Fall hatte sich bereits Mitte Juli ereignet, teilte die Polizei Göttingen am Freitag mit. Im Spätdienst war Polizeikommissar Jan Fischer mit einer Kollegin in eine Wohnung im Stadtgebiet gerufen worden. Das 13 Monate alte Mädchen habe leblos im Kinderbett gelegen, die Eltern hätten unter Schock gestanden. Der Polizist und ausgebildete Rettungssanitäter nahm unter anderem eine Herz-Lungen-Massage vor. Das Mädchen begann wieder zu atmen, kam in die Göttinger Uniklinik und wurde wieder gesund. Für seinen Einsatz hat Polizeipräsident Uwe Lührig dem Polizeikommissar nun seine Anerkennung ausgesprochen.

