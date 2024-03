Stand: 31.03.2024 13:34 Uhr Polizist als "Führungsgans": Beamte bringen Küken in Sicherheit

Die Polizei in Goslar hat am Sonntag einer Gänsefamilie in der Innenstadt geholfen. Wie die Polizei mitteilte, sind mehrere Gänseküken am frühen Morgen auf die befahrenen Straßen der Innenstadt gelaufen. Zuvor habe eine Goslarer Bürgerin auf die Tiere hingewiesen. Ein Beamter sei als "Führungsgans" vorangegangen und geleitete die Küken in die angrenzende Wallanlage, teilte die Polizei mit.

